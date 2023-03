Trasporti: ministero, su Brennero fumata nera a colloqui Bruxelles, Austria intransigente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vienna resta indisponibile a discutere dei divieti notturni, nonostante gli sforzi di Commissione, Germania ed Italia di individuare un pacchetto di misure per rendere sostenibile il traffico lungo il Corridoio del Brennero. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in una nota, nella quale si sottolinea che Roma è tornata a chiedere con forza l’avvio della procedura di infrazione che possa mettere fine a quella che viene considerata una grave violazione dei Trattati Ue. (Com)