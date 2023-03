Ucraina: Marin, Russia dovrebbe pagare risarcimenti per distruzione causata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia dovrebbe pagare i risarcimenti di guerra per la distruzione causata in Ucraina. Lo ha detto la prima ministra finlandese Sanna Marin, in visita oggi a Kiev, parlando al fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ad esempio, i fondi russi in Occidente dovrebbero essere utilizzati per la ricostruzione", ha osservato Marin, secondo cui la Russia commette costantemente crimini di guerra in Ucraina. "Ogni giorno la Russia prende di mira civili innocenti in diverse parti dell'Ucraina. Si commettono crimini di guerra", ha rilevato. La premier ha poi annunciato la preparazione da parte della Finlandia del quattordicesimo pacchetto di aiuti sugli armamenti. Il valore complessivo dei pacchetti precedenti è di circa 750 milioni di euro. Marin ha anche chiesto investimenti nell'industria degli armamenti in modo che l'Europa possa sostenere l'Ucraina a lungo termine. (Sts)