Perù: parlamento boccia mozione contro presidente del Consiglio Otarola

- Il presidente del Consiglio dei ministri del Perù, Alberto Otarola, non dovrà presentarsi nel pieno del Parlamento per rispondere di un presunto caso di corruzione sul quale sta indagando la procura. La proposta, avanzata dal gruppo di uno dei partiti di sinistra, ha ottenuto solo 31 dei 40 voti necessari a indire la discussione in Aula. Otarola, primo ministro del governo della presidente Dina Boluarte, avrebbe dovuto presentare la sua versione circa l'assunzione della sua ex cognata, Carola Rodriguez, al ministero del Lavoro retto da Alfondo Adrianez. Il presidente del Consiglio ha nei giorni scorsi spiegato ai media di non aver in nessun modo interferito nell'assunzione di Rodriguez, "professionista esemplare" con cui peraltro non ha "nessun contatto da tempo". Adrianez, da parte sua, assicura che il caso è stato già chiarito e che non ha mai ricevuto pressioni da parte di Otarola. (segue) (Brb)