Perù: parlamento boccia mozione contro presidente del Consiglio Otarola (2)

- Si tratta comunque di uno dei tanti tentativi delle opposizioni di dare rilievo parlamentare alle tante inchieste in corso sui membri del governo. Al momento, riassume il quotidiano "La Republica", è stato approvato il passaggio in Aula del ministro dell'Interno, Vicente Romero Fernandez, sotto osservazione della giustizia per alcune azioni effettuate dalla polizia nel corso dei tre mesi di proteste, causa sin qui della morte di 60 persone. C'è poi il caso del ministro dell'Istruzione, Oscar Becerra, che potrebbe dover spiegare ai parlamentari la ragione di alcune dichiarazioni rese nei confronti della popolazione indigena aimara. Becerra ha accusato le madri della comunità di "esporre i figli" alla violenza delle proteste, pratica sconosciuta "anche agli animali". (segue) (Brb)