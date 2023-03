Perù: parlamento boccia mozione contro presidente del Consiglio Otarola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie del Perù hanno condannato l’ex presidente Pedro Castillo e l’ex ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, Juan Silva, a 36 anni di carcere preventivo, per i presunti reati di organizzazione criminale e corruzione commessi all’interno della società petrolifera statale Petroperù e del ministero dei Trasporti. Si tratta della seconda condanna di carcere preventivo per Castillo, che è sta già scontando 18 mesi di carcere preventivo con l'accusa di "ribellione". La sentenza, emessa lo scorso dicembre, seguiva il tentativo dell’ex capo dello stato di sciogliere il Congresso nel giorno in cui si riuniva per votare la terza mozione di impeachment nei suoi confronti. (segue) (Brb)