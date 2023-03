Viabilità: incidente su A1 tra Lodi e Casalpusterlengo, 8km di coda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi informa che attorno alle 15:20 circa sull'autostrada A1 Milano – Napoli, nel tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione Bologna, è avvenuto un incidente, che ha visto quattro autovetture coinvolte, al km 27 in corrispondenza di un cantiere regolarmente installato e segnalato. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione di tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Il traffico è stato deviato su una sola corsia e si registrano 8 km di coda in aumento in direzione Bologna. In alternativa, a chi è diretto verso Bologna, Aspi consiglia di uscire a Lodi, percorrere la ss9 "Via Emilia" per poi rientrare in autostrada a Casalpusterlengo. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di prendere la A58 Teem, seguire poi la A4 Milano – Brescia in direzione Venezia, infine la A22 in direzione Modena. (Com)