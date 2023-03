Lombardia: Moratti, giunta appare debole, faremo opposizione costruttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella presentata stamane da Attilio Fontana appare una Giunta debole sulla quale sospendo il giudizio definitivo, in attesa dei provvedimenti concreti che dovranno essere presi nell’interesse della Lombardia e dei suoi cittadini". Lo afferma in una nota Letizia Moratti sottolineando che "l’idea politica che traspare da questa Giunta sembra volta alla mera gestione dell'amministrazione corrente, più che alla ricerca di competenza e valorizzazione del merito. Nella sua composizione appare evidente la mancanza di coraggio, di slancio, di capacità di sprigionare una visione di futuro per la Lombardia"." "Il mio gruppo in Consiglio Regionale - continua - proporrà, nell’interesse dei cittadini lombardi, un’opposizione costruttiva per dare risposte concrete ai nostri territori. Saremo non solo attenti osservatori, ma anche interlocutori puntuali e propositivi nell’indicare soluzioni adeguate per il recupero delle liste d’attesa (attraverso la revisione dell’intramoenia e il completamento della riforma sanitaria da me avviata), per il problema dei trasporti e delle infrastrutture, in particolare riguardo alla criticità del servizio di Trenord, per sostenere crescita e formazione, per la valorizzazione di cultura e territorio. Auguro al presidente Fontana e alla sua Giunta un buon lavoro nell’interesse dei lombardi". (Com)