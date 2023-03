Pd: Calenda, molto lontano da Schlein, troppo ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Elly Schlein “mi sento molto lontano perché ha una visione molto ideologica e semplicistica delle cose della vita”. Lo ha affermato il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di “Tagadà”, su La7. “Se tu vuoi emettere meno, io penso che devi sostituire il carbone con il gas, lei pensa che si può andare con le rinnovabili. Io penso non sia possibile – ha sottolineato Calenda – perché queste sono intermittenti, quando non c’è il sole, non c’è energia”. “Nel mondo del riformista – ha concluso il leader di Azione – c’è il come migliorare per raggiungere gli obiettivi, in quello dell’idealista da domani si può già essere nel mondo delle rinnovabili, ma non è così”. (Rin)