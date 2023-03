Energia: Spagna, nel 2022 capacità eolica installata raggiunge 29,8 gigawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del 2022, la capacità eolica installata in Spagna ha già raggiunto 29,8 gigawatt (GW). Secondo i dati dell'Associazione spagnola per l'energia eolica (Aee), nel Paese iberico ci sono in totale 1.345 parchi eolici, dei quali 46 sono stati messi in funzione lo scorso anno. Questa tecnologia è diventata una parte fondamentale del mix energetico e nel 2022 è stata un elemento chiave nel mantenere i prezzi dell'elettricità più bassi rispetto ad altri Paesi. La nuova capacità eolica installata rappresenta l'8 per cento del totale in Europa e la Spagna è al sesto posto nella classifica dei Paesi con la maggiore capacità, dietro a Germania, Svezia, Finlandia, Francia e Regno Unito. (Spm)