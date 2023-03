Milano: Rocca (Fd'I), Atm e Comune investano subito in personale per garantire sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci risiamo: il Comune pensa di risolvere il problema della sicurezza sui mezzi di Atm con un'inutile campagna di sensibilizzazione che prevede l'affissione di manifesti nei quali si invitano i balordi a rispettare i lavoratori dell'Azienda e i passeggeri e a non utilizzare violenza nei loro confronti. Insomma, la solita politica dei 'gessetti colorati' con la quale Sala e la sua Giunta pensano di poter combattere la microcriminalità che tiene in scacco Milano", afferma il Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Francesco Rocca, commentando la campagna di sensibilizzazione lanciata da Atm. "Immaginiamo l'utilità di questi manifesti: un delinquente, magari anche alterato da sostanze stupefacenti o alcool, sale su un mezzo con l'intento di aggredire, derubare o anche solo sfogare la sua rabbia, legge il manifesto e si fa un esame di coscienza così profondo da decidere di desistere dal portare a termine la sua follia. Non fa una piega. E magari lo stesso, colto da un improvviso senso di colpa, paga anche i 2.20 euro del biglietto per il viaggio che inizialmente pensava di fare 'a scrocco'.Ma anziché spendere i soldi dei milanesi con inutili campagne di sensibilizzazione, perché il Comune ed Atm non investo per assumere personale qualificato dedicato alla sicurezza Investano, subito, per garantire la sicurezza di tutti sui mezzi pubblici a partire dalle filovie che sono quelle sulle quali la situazione è più critica", conclude Rocca. (Com)