Medio Oriente: Casa Bianca, da Usa nessun passo indietro

- Gli Stati Uniti non stanno abbandonando il Medio Oriente. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il recente viaggio del presidente Joe Biden nella regione ha portato molti risultati concreti, come la riapertura dello spazio aereo omanita ai voli provenienti da Israele”, ha detto, aggiungendo che le autorità statunitensi sono preoccupate per una serie di situazioni nella regione. “Vogliamo porre fine alla guerra in Yemen, e fare sì che l’Arabia Saudita sia in grado di difendersi dalle minacce, oltre a contrastare le attività del regime di Teheran che continua a brutalizzare i propri cittadini e ad aiutare la Russia ad uccidere civili in Ucraina”, ha affermato, sottolineando la necessità di continuare a promuovere una maggiore integrazione di Israele a livello regionale. (Was)