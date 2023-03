Serbia: Banca mondiale approva progetto di 69 milioni di euro per gestione finanze e crescita verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato un progetto di 69 milioni di euro atto a migliorare la gestione delle finanze pubbliche per la fornitura di servizi e la crescita verde in Serbia. Lo ha annunciato oggi l'ufficio di Belgrado della stessa Banca. "L'obiettivo del progetto è rafforzare gli elementi fondamentali del sistema di gestione delle finanze pubbliche in Serbia al fine di aumentare la trasparenza fiscale e rafforzare la resistenza della Serbia agli shock", ha affermato il direttore dell'ufficio della Banca mondiale in Serbia, Nicola Pontara. All'interno del programma, preparato in collaborazione con l'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd), verrà fornito inoltre un sostegno alla strategia del governo della Serbia verso un modello di crescita economica più verde e più resiliente e all'attuazione della strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio e di riduzione delle emissioni di gas serra del Paese balcanico. (Seb)