Iran-Arabia Saudita: Bianco (Ecfr) a “Nova”, distensione può portare benefici in Yemen

- Lo Yemen è stato uno dei principali dossier di discussione tra l’Arabia Saudita e l’Iran e potrebbe essere “uno dei teatri che potrebbe beneficiare di un’eventuale effettiva distensione” tra i due Paesi. Lo afferma ad “Agenzia Nova” Cinzia Bianco, analista dell’European council on foreign relations (Ecfr), commentando l’accordo annunciato oggi a seguito di colloqui tenuti nella capitale cinese Pechino. Secondo l’analista, il percorso di riavvicinamento tra l’Iran e l’Arabia Saudita, culminato oggi con l’accordo sulla ripresa delle relazioni diplomatiche e per l’apertura delle rispettive ambasciate entro due mesi firmato a Pechino “è un processo che è nato dalla volontà bilaterale iraniana e saudita di cercare di risolvere le loro tensioni parlandosi dopo che, nel 2019, vi era stato l’attacco iraniano (alle infrastrutture petrolifere della Saudi Aramco) e la non risposta saudita”. Come ricordato da Bianco, prima l’Iran e poi l’Oman “hanno accolto positivamente questa intenzione e hanno fornito una casa, un luogo fisico dove avere questi incontri” che sono stati ospitati dai due Paesi a partire dall’aprile del 2021. La stessa identica cosa, secondo l’analista, potrebbe essere successa con la Cina, che sicuramente ora diventa “un attore strategico e non più solo economico”. Tuttavia, per Bianco ciò non significa che Pechino sia diventata “un mago della diplomazia”. Semplicemente, mentre prima era disinteressata ora è “più coinvolta” in questioni di questo tipo. (segue) (Res)