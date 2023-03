Iran-Arabia Saudita: Bianco (Ecfr) a “Nova”, distensione può portare benefici in Yemen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa i dettagli dell’intesa, Bianco chiarisce che, stando a quanto diffuso dal lato iraniano, si dice che le parti si sono dette concordi a riprendere le relazioni diplomatiche entro massimo due mesi. Per Riad, invece l’accordo riguarda “una road map per riprendere le relazioni diplomatiche entro massimo due mesi”. Inoltre, l’Arabia Saudita ha precisato che “deve esserci un accordo e un incontro tra i ministri degli Esteri per attivarlo”. In cambio di questa ripresa delle relazioni, il Regno saudita e l’Iran si sono anche detti concordi a riattivare l'accordo sulla sicurezza del 2001, “che era la cosa più importante”, e sulla “non interferenza negli affari interni”. Ad ogni modo, dal lato saudita “la reazione è positiva”, aggiunge l’analista. Riad ha fatto sapere che “gli iraniani sono molto in difficoltà, sono molto isolati dalla pressione internazionale e quindi ora hanno fatto più concessioni di prima”. Di fronte a tale scenario, secondo Bianco, non è da escludersi che ora arrivi anche l’accordo sullo Yemen. In effetti, i sauditi, negli ultimi tre anni, hanno più volte affermato che l’accordo sullo Yemen era necessario per riallacciare i rapporti con Teheran, ricorda l’esperta. (segue) (Res)