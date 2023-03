Iran-Arabia Saudita: Bianco (Ecfr) a “Nova”, distensione può portare benefici in Yemen (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran e l’Arabia Saudita sono i principali fornitori di petrolio della Cina e nel 2022 hanno rafforzato ulteriormente i rapporti non solo sul piano economico, ma anche politico. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, dopo la visita del presidente iraniano Ebrahim Raisi a Pechino a febbraio l'ammiraglio Shamkhani ha avviato intense trattative con la controparte saudita, al fine di dare seguito agli accordi che vedono per la prima volta la Cina quale attore diplomatico a livello regionale. L’intesa, giunge inoltre a tre mesi dalla visita del presidente cinese, Xi Jinping, a Riad dello scorso dicembre dove ha incontrato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. Durante la visita del presidente cinese in Arabia Saudita sono stati firmati ben 34 accordi d'investimento in diversi settori: energia verde, idrogeno verde, fotovoltaico, informatica, servizi cloud, trasporti, logistica, industrie mediche, edilizia abitativa e fabbriche. Inoltre, sempre durante la missione di Xi Jinping a Riad sono stati organizzati due vertici alla presenza di oltre 30 capi di Stato e di governo di Paesi e organizzazioni internazionali, ovvero quello con i leader dei Paesi arabi e un altro con i rappresentanti del Consiglio di cooperazione del Golfo. (Res)