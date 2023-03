Municipio Roma XI: Ciani (Demos), benvenuto ad Adriano Sias

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono felice che Adriano Sias, consigliere del Municipio Roma XI, abbia maturato la sua adesione a Demos. Condividiamo valori importanti in termini di solidarietà, inclusione, accoglienza, lotte per i diritti di tutti i cittadini, come anche l'impegno all'interno di un centrosinistra plurale e coeso, capace di dialogare. Così il capogruppo capitolino e deputato Paolo Ciani in una nota commenta l'adesione del consigliere municipale del Municipio Roma XI , Adriano Sias a Democrazia Solidale Demos. "Il suo percorso politico arricchisce la presenza territoriale di Demos. Abbiamo alle spalle un vissuto personale improntato agli stessi valori cristiani e sociali e davanti a noi la grande sfida di un impegno politico che li traduca in atti di accoglienza, difesa, promozione dei diritti e costruzione di orizzonti di pace", conclude. (Com)