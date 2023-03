Cooperazione: Unicef, quasi 2 mila morti in Africa orientale e meridionale a causa dell'epidemia di colera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 11 Paesi colpiti dall'epidemia di colera in Africa orientale e meridionale sono 67.822 i casi e 1.788 le morti stimate, ma i dati sono probabilmente più alti a causa delle limitazioni nei sistemi di sorveglianza, le scarse segnalazioni e lo stigma che ostacolano il monitoraggio. Lo denuncia in una nota il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), che chiede 150 milioni di dollari per sostenere le popolazioni colpite. I due Paesi con il numero più alto – Malawi e Mozambico – raggiungono insieme il totale di oltre 5,4 milioni di persone che hanno bisogno di supporto, compresi oltre 2,8 milioni di bambini. "Pensavamo che questa regione non avrebbe mai visto un'epidemia di colera così diffusa e così letale in questi tempi", ha dichiarato Lieke van de Wiel, vicedirettore regionale dell'Unicef, in una riunione ministeriale di emergenza sul colera a Lilongwe, in Malawi. "Acqua e servizi igienici scarsi, eventi meteorologici estremi, conflitti in corso e sistemi sanitari deboli stanno aggravando e mettendo in pericolo le vite dei bambini in tutta l'Africa meridionale", ha aggiunto. La risposta integrata dell'Unicef a livello nazionale si concentra sulla fornitura di acqua e servizi igienici puliti, trattamento dell'acqua, sapone per lavare le mani, soluzione di sali per la reidratazione orale e messaggi sociali, di cambiamento del comportamento e di coinvolgimento nella comunicazione. (segue) (Com)