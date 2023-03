Cooperazione: Unicef, quasi 2 mila morti in Africa orientale e meridionale a causa dell'epidemia di colera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, l'agenzia Onu con i suoi partner sta fornendo aiuti medici di base e tende ad alta tenuta per gestire al meglio i casi gravi. Come parte dell'approccio integrato, l'Unicef fornirà interventi salvavita per la nutrizione, compresi gli screening nutrizionali in tutte le unità di trattamento del colera, formerà operatori sanitari per garantire una gestione di qualità dei casi e prevenire i contagi, stabilire e controllare centri per la reidratazione orale basati sulla comunità per prevenire l'avanzamento a colera grave per i casi di colera non gravi. La nota esperienza dell'Unicef nella comunicazione del rischio e il coinvolgimento di comunità si basa sulle risposte al Covid-19 e ad altre epidemie e modi innovativi di coinvolgere le comunità e realizzare il cambiamento sociale e comportamentale richiesto per incrementare le pratiche di assistenza sanitaria e interrompere l'ulteriore diffusione della malattia. A causa del rapido deterioramento della situazione sanitaria pubblica, in particolare nei Paesi più duramente colpiti, l'Unicef chiede 150 milioni di dollari per tutti gli 11 Paesi colpiti dall'epidemia di colera nella regione, compresi 34,9 milioni di dollari per il Malawi e 21,6 milioni di dollari per il Mozambico, per fornire servizi salvavita alle persone colpite dall'epidemia. (segue) (Com)