Cooperazione: Unicef, quasi 2 mila morti in Africa orientale e meridionale a causa dell'epidemia di colera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La continuità dei servizi sanitari essenziali è fondamentale, dato che l'epidemia potrebbe interrompere l'assistenza di routine a madri, neonati, bambini e adolescenti, che è alla base della sopravvivenza e del benessere dei bambini nel lungo periodo. La regione ha affrontato eventi meteorologici estremi negli ultimi mesi: le tempeste tropicali Ana e Gombe che hanno colpito il Malawi appena un anno fa e la tempesta tropicale Freddy che ha colpito il Mozambico il mese scorso e continua a causare danni con sfollamenti e inondazioni consistenti che creano le condizioni per la diffusione dell'epidemia, in quanto le persone migrano per sfuggire alla devastazione. I partner hanno già contribuito con 2,9 milioni di dollari per la risposta in Malawi e 550 mila dollari per la risposta in Mozambico. Con questi fondi, l'Unicef ha ampliato la fornitura di cloro per purificare l'acqua, medicine e attrezzature per prevenire e controllare il contagio e messaggi di comunicazione del rischio. Tuttavia, l'Unicef attualmente ha una carenza di fondi complessiva per entrambi i paesi del 92 per cento, che sta limitando la capacità di rispondere ai bisogni dei bambini colpiti dalle crisi. Affinché l'Unicef e i suoi partner possano rispondere in modo rapido ed equo ai bisogni crescenti, soprattutto nei settori sottofinanziati, le risorse flessibili svolgeranno un ruolo fondamentale. Lo scorso mese, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha ricordato che 22 paesi nel mondo attualmente stanno lottando contro l'epidemia di colera – un numero che è poi aumentato a seguito di ulteriori epidemie. Dopo anni di calo di casi di colera a livello globale, lo scorso anno si è verificato un aumento e si prevede proseguirà anche quest'anno. (Com)