Iraq: ministero Esteri, “nuova pagina” nelle relazioni tra l’Arabia Saudita e l’Iran

- Oggi si è aperta una “nuova pagina” nelle relazioni diplomatiche tra l’Iran e l’Arabia Saudita. È quanto affermato dal ministero degli Esteri dell’Iraq in un comunicato, commentando l’accordo annunciato oggi da Teheran e Riad con cui le due parti si sono impegnate a riprendere le relazioni diplomatiche e ad aprire le rispettive ambasciate entro due mesi. Nel comunicato, il ministero degli Esteri dell’Iraq sottolinea “gli sforzi compiuti dal governo iracheno in questo contesto, con Baghdad che ha ospitato le sessioni di dialogo tra le due parti”, poi seguiti nel Sultanato nell’Oman e nella Repubblica popolare cinese. “L’accordo darà uno slancio qualitativo alla cooperazione tra i Paesi della regione, in un quadro che soddisfa le aspirazioni di tutte le parti e inaugura una nuova fase”, aggiunge il ministero. (segue) (Res)