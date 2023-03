Iraq: ministero Esteri, “nuova pagina” nelle relazioni tra l’Arabia Saudita e l’Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione congiunta diffusa oggi, l’Iran e l’Arabia Saudita hanno anche ringraziato l'Iraq e l'Oman per aver ospitato i colloqui tra le due parti nel 2021-2022. In effetti, Baghdad è stata la sede di diversi round di negoziati tra rappresentanti sauditi e iraniani negli ultimi due anni. Lo scorso 30 gennaio, il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, aveva dichiarato all'emittente curdo-irachena "Rudaw", che la capitale Bagdhad avrebbe potuto “ospitare in una data ancora da definirsi un incontro tra i ministri degli Esteri di Arabia Saudita e Iran", precisando che la richiesta era giunta da parte del principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. “Mohammed bin Salman ha chiesto ad alti funzionari iracheni di organizzare l'incontro tra il ministro degli Esteri saudita e l’omologo iraniano Hossein Amirabdollahian (nella capitale irachena Baghdad). Siamo impegnati nell'organizzazione dell'evento e la tempistica verrà comunicata in seguito”, aveva dichiarato. (Res)