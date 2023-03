Nicaragua: Brasile non firma dichiarazione contro Ortega, "divergenze di approccio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile non ha sottoscritto la dichiarazione di condanna congiunta delle Nazioni Unite (Onu) sulle violazioni dei diritti umani in Nicaragua perché il documento mostrava "divergenze di linguaggio e di approccio" rispetto alla posizione del governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, soprattutto in termini di dialogo. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, in un'intervista per il quotidiano "O Estado de Sao Paulo". "Il primo passo, secondo il Brasile, dovrebbe essere sempre il tentativo di cercare un'intesa. Chiunque conosca la storia della politica estera brasiliana lo sa", ha affermato Veira, specificando che il Brasile ha espresso preoccupazione per i crimini commessi dall'amministrazione del presidente nicaraguense Daniel Ortega, ma ha preferito dare priorità al dialogo. (segue) (Brb)