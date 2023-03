Nicaragua: Brasile non firma dichiarazione contro Ortega, "divergenze di approccio" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Nicaragua ha cancellato anche la personalità giuridica del Consiglio superiore dell’impresa privata (Cosep), la principale organizzazione imprenditoriale del Paese, e di tutte le Camere affiliate. Secondo la risoluzione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l’organizzazione non ha completato la registrazione nell’apposito registro, come previsto dalla Legge generale di regolamentazione e controllo delle organizzazioni senza fini di lucro. Si tratta della stessa motivazione con cui il governo di Managua ha giustificato la chiusura di centinaia di organizzazioni non governative, nazionali e internazionali. La cancellazione da parte del regime del Nicaragua di organizzazioni come il Cosep e altre 18 camere d'affari viola i diritti fondamentali dei nicaraguensi e indebolisce ulteriormente il fragile ambiente imprenditoriale. Lo ha detto in un tweet il vicesegretario di Stato Usa Brian Nichols, competente per gli affari dell’emisfero occidentale, dopo avere incontrato a Miami alcuni membri della diaspora nicaraguense. (segue) (Brb)