Disabilità: Locatelli, serve salto di qualità dal punto di vista culturale

- Sulla gestione delle disabilità ed i servizi offerti “ci sono ancora difficoltà e realtà territoriali molto diverse per la gestione dei servizi e dell’assistenza” però “l’Italia offre una grande opportunità fra associazioni ed enti del terzo settore, che sono eccezionali”. Lo ha rimarcato il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, intervenendo al “LetExpo - Logistics eco transport", fiera dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, in corso alla Fiera di Verona. Parlando di servizi e assistenza delle persone con disabilità, il ministro ha ricordato come sia necessario fare rete fra istituzioni, enti del terzo settore e il privato sociale “per raggiungere i bisogni delle persone più fragili”. Parlando nel corso del dibattito “Inclusione, solidarietà, sport: un progetto valoriale con la persona al centro” organizzato da Alis per il sociale, il ministro ha chiarito che le norme “si possono migliorare ma tutti dobbiamo fare un salto di qualità dal punto di vista culturale e penso che in tanti” anche a livello imprenditoriale “stiano, ad esempio, investendo sul turismo accessibile” che garantisce a tutti la piena fruizione dei diritti e “una vita dignitosa, fatta di attività sportive e ricreative”. (Rin)