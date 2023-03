Usa: tribunale chiede ad ex consigliere di Trump di consegnare più di 200 email agli Archivi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale federale del distretto di Columbia ha chiesto a Peter Navarro, uno degli ex consiglieri di Donald Trump, di consegnare agli Archivi nazionali più di 200 email inviate durante il suo mandato nell’amministrazione dell’ex presidente Usa, utilizzando una casella di posta privata invece di quella messa a disposizione dalla Casa Bianca. L’ordine della giudice Colleen Kollar-Kotelly è arrivato nel quadro di una causa civile avviata dal dipartimento della Giustizia Usa nell’agosto del 2022, dopo che Navarro ha rifiutato di consegnare la documentazione in virtù della segretezza che caratterizza i documenti ufficiali della Casa Bianca. La giudice ha chiesto all’ex consigliere di Trump di “consegnare tutte le email ufficiali inviate dalla sua casella di posta personale, dal 2017 al 2021”. (Was)