Ucraina: Zelensky incontra ministro Difesa norvegese, apprezziamo aiuto di Oslo

- Si è svolto oggi un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro della Difesa norvegese, Bjorn Arild Gram. "La Norvegia ha sostenuto l'Ucraina dal primo giorno della guerra su vasta scala e ha fatto molto per i nostri militari per farli diventare più forti sul campo di battaglia. Lo apprezziamo", ha scritto Zelensky sul proprio canale Telegram. "La nostra priorità rimane il rafforzamento delle Forze armate, sia aumentando la fornitura di armi che accelerando la consegna dell'assistenza già annunciata", ha proseguito. Infine, Zelensky ha ringraziato il governo e il popolo della Norvegia per il sostegno.(Kiu)