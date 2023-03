Bangladesh: Alta corte ammette ricorso su elezione presidente Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte del Bangladesh ieri ha ritenuto ammissibile il ricorso ricevuto contro il processo di proclamazione del prossimo presidente della Repubblica, Mohammad Shahabuddin. Lo riferisce il sito di informazione “New Age Bangladesh”, precisando che la questione è affidata a un collegio composto dai giudici Farah Mahbub e Ahmed Sohel. Un’udienza potrebbe tenersi nei prossimi giorni, ma non è stata indicata la data. L’Alta corte è una delle due divisioni della Corte suprema (l’altra è la divisione d’appello). Il ricorso è stato presentato la scorsa settimana da un avvocato della Corte suprema, Aziz Khan, che ha messo in dubbio la legittimità della procedura seguita. Khan, illustrando alla stampa bengalese la sua iniziativa, ha spiegato che poggia soprattutto su due argomentazioni. Il 13 febbraio, il commissario elettorale capo, Kazi Habibul Awal, ha proclamato eletto Shahabuddin, che il giorno prima, alla scadenza dei termini per le candidature, era risultato l’unico candidato. Nello stesso giorno dell’annuncio, la proclamazione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Per Khan non è corretto che il commissario elettorale abbia definito Shahabuddin “eletto” invece di “nominato”. Inoltre, Khan ritiene che Shahabuddin non abbia i requisiti per via di una presunta incompatibilità legata al suo precedente ruolo di membro della Commissione anti-corruzione (Acc). A questo proposito l’avvocato ha citato la sezione 9 dell’Anti-Corruption Commission Act, la legge istitutiva della Commissione. (segue) (Inn)