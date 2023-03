Bangladesh: Alta corte ammette ricorso su elezione presidente Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bangladesh il presidente della Repubblica viene eletto dal parlamento, che è unilaterale e si chiama Casa della Nazione (Jatiya Sangsad). L’elezione, che non si è tenuta, era stata programmata per il 19 febbraio. Secondo la Costituzione (articolo 123), infatti, il presidente deve essere eletto tra 90 e 60 giorni prima della fine di ogni mandato quinquennale. Il presidente uscente, Mohammad Abdul Hamid, terminerà il suo secondo e ultimo mandato il 24 aprile. Shahabuddin è stato candidato dalla Lega popolare bengalese o Lega Awami (Al), il partito di maggioranza (lo stesso di Hamid), che conta 302 deputati su 350. Nato nel 1949, avvocato, giudice in pensione dal 2006, è stato membro della Commissione anti-corruzione dal 2011 al 2016 e a dicembre è entrato nel Consiglio nazionale della Lega Awami. (segue) (Inn)