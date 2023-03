Bangladesh: Alta corte ammette ricorso su elezione presidente Repubblica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Costituzione del Bangladesh il presidente della Repubblica agisce su consiglio del primo ministro e del suo gabinetto. Nomina il primo ministro (che deve essere un parlamentare e avere la fiducia del parlamento) e i ministri, i giudici supremi e i commissari elettorali. Ha potere di grazia. Promulga le leggi e può rifiutare di firmarle e rimandarle al parlamento; in caso di seconda approvazione parlamentare, tuttavia, la legge respinta entra comunque in vigore. È capo delle forze armate e formalmente rettore delle università pubbliche. Sono eleggibili alla presidenza i cittadini di età superiore a 35 anni in possesso dei requisiti di eleggibilità al parlamento. Il mandato è di durata quinquennale e non può essere esercitato più di due volte, consecutive o meno. (Inn)