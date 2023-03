Migranti: Patuanelli (M5s), da Meloni ennesima figuraccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "Nella disastrosa conferenza stampa di Cutro, incalzata dai giornalisti, Giorgia Meloni ha balbettato che sarebbe andata dai parenti delle vittime alla camera ardente. Invece pochi minuti dopo era già in viaggio per Roma. L'invito riparatorio per un incontro a Palazzo Chigi ha avuto la risposta che merita: i parenti delle vittime non andranno. Ecco come si è consumata la sua ennesima figuraccia. Quella di ieri è stata una pagina nera per la credibilità delle nostre istituzioni, a causa della premier e di un governo codardo di fronte ai morti di Cutro e alla dignità e al dolore dei loro parenti". Lo afferma il senatore M5s, Stefano Patuanelli. "Meloni e i suoi ministri - aggiunge - hanno fatto un'autentica passerella e poi sono scappati. Non hanno fatto l'unica cosa doverosa: rendere omaggio a chi ha perso la vita a pochi metri dalla riva, perché lo Stato italiano non ha saputo salvarli, e ai loro parenti che sono a Cutro a piangere i loro cari e organizzare almeno una degna sepoltura. Nella conferenza stampa la premier ha dispensato arroganza, impreparazione e rifiuto del contraddittorio. Quanto abbia prestato attenzione alla tragedia dei migranti si capisce dal fatto che, a quasi due settimane dall'accaduto, non conoscesse la dinamica delle azioni compiute dalla Guardia di Finanza. Tutto questo offende l'Italia, gli italiani e soprattutto le persone che a Cutro hanno perso ogni speranza". (Rin)