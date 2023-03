Tunisia: oltre 1.500 migranti fermati e 42 imbarcazioni intercettate nelle ultime ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce il Viminale, il numero dei migranti sbarcati in Italia a decorrere dal primo gennaio 2023 al 10 marzo 2023 è stato di 17.592. La maggiora parte sono ivoriani (2.383), guineani (2.334), bengalesi (1.506) e tunisini (1.286). Nel 2012, nello stesso periodo analizzato, si registrano 5.995 ingressi mentre nel 2022 risultano 5.976. Dall’8 al 10 marzo sono 2.964 i migranti sbarcati. Nel 2023 i minori non accompagnati sono 1.965. Vale la pena ricordare che oltre la metà dei quasi 100 mila migranti sbarcati in Italia nel 2022 è partito proprio dalla Libia (di cui oltre 30 mila dalla Tripolitania e, per la prima volta, oltre 17 mila dalla Cirenaica), mentre 32.101 sono partiti dalle coste tunisine. (segue) (Tut)