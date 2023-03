Tunisia: oltre 1.500 migranti fermati e 42 imbarcazioni intercettate nelle ultime ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto è di almeno 14 morti il bilancio delle vittime di due naufragi avvenuti nella notte tra il 7 e l’8 marzo al largo delle coste di Sfax, in Tunisia. Le vittime erano originarie dell’Africa subsahariana, regione di provenienza della maggior parte dei migranti irregolari in Tunisia. Secondo la Guardia costiera, nella notte tra il 7 e l’8 marzo sono stati 14 in totale i tentativi sventati di lasciare il Paese in modo irregolare, e 435 i migranti soccorsi, dei quali 426 provenienti dall’Africa subsahariana. Le autorità di Tunisi, dunque, come chiarisce il portavoce della Guardia costiera, si impegnano per lottare contro i gruppi che organizzano “operazioni di immigrazione clandestina” attraverso imbarcazioni di fortuna. Questi naufragi, peraltro, avvengono mentre molti migranti irregolari dall’Africa subsahariana cercano di lasciare la Tunisia, temendo le conseguenze delle dichiarazioni rilasciate dal presidente tunisino, Kais Saied, lo scorso 21 febbraio. (segue) (Tut)