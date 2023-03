Tunisia: oltre 1.500 migranti fermati e 42 imbarcazioni intercettate nelle ultime ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saied, infatti, aveva detto che la presenza in Tunisia di “masse incontrollate” di migranti irregolari provenienti dall’Africa subsahariana è fonte di “violenza e di crisi” e fa parte di un complotto volto a “cambiare la composizione demografica”. Il suo discorso aveva ricevuto parole di condanna da parte di molte organizzazioni non governative (Ong), che lo avevano definito “razzista e pieno di odio”. Dopo le dichiarazioni di Saied, inoltre, diversi migranti provenienti dall’Africa subsahariana hanno riferito di un aumento degli episodi di aggressione, anche ai danni di studenti universitari, in particolare a Tunisi. Pertanto, le associazioni studentesche hanno invitato i giovani migranti a non uscire dalle proprie residenze. Il direttore dell’Osservatorio tunisino per i diritti umani, Mostafa Abdelkebir, in un comunicato stampa diffuso via Facebook, ha raccontato che alcuni migranti sono stati brutalmente cacciati dalle loro dimore, subendo danni ai loro effetti personali. “Quanto accade è un crimine grave”, ha commentato, “lancio un appello alle autorità ad assumersi le proprie responsabilità”. (segue) (Tut)