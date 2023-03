Tunisia: oltre 1.500 migranti fermati e 42 imbarcazioni intercettate nelle ultime ore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da segnalare che anche il Fondo monetario internazionale sta seguendo con preoccupazione i recenti sviluppi della situazione dei migranti irregolari in Tunisia e sta tenendo conto delle misure adottate dalle autorità. Lo ha dichiarato un portavoce del Fmi all'agenzia di stampa tunisina "Tap", commentando la crisi scaturita dalle dichiarazioni del presidente tunisino Saied, a proposito delle misure da adottare per porre rapidamente fine al fenomeno dell'afflusso di migranti irregolari dall'Africa sub-sahariana. L’Fmi, dunque, secondo il portavoce, "mantiene i suoi impegni con la Tunisia”, soprattutto per contribuire a “promuovere la giustizia sociale e spianare la via a una crescita inclusiva", ha aggiunto la portavoce. (segue) (Tut)