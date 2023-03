Tunisia: oltre 1.500 migranti fermati e 42 imbarcazioni intercettate nelle ultime ore (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) ha espresso apprezzamento per l’impegno che le autorità della Tunisia hanno assunto lo scorso 5 marzo, per contrastare “ogni forma e manifestazione di discriminazione razziale” e per migliorare le condizioni dei migranti residenti nel Paese. Lo si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito web dell’Oim. “L’impegno a combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, che contribuisce a contrastare la xenofobia e la disinformazione in materia di migrazioni, resta una priorità per l’Oim”, si legge nel testo. L’Oim, dunque, fa proprio l’appello lanciato dal segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, che in precedenza aveva commentato le condizioni dei migranti irregolari in Tunisia. “Quando sento esponenti politici descrivere i migranti in modo tale da non considerare la loro dignità e il loro essere umani”, aveva detto Guterres, “mi sciocca profondamente, mi sciocca in Tunisia, mi sciocca in Europa, mi sciocca ovunque”. Nella dichiarazione, inoltre, l’Oim si dichiara “pronta a continuare a lavorare con i partner nazionali e regionali, per trasformare le dichiarazioni del governo (tunisino) in azioni concrete, per migliorare la gestione delle migrazioni e fornire assistenza ai migranti”. Contestualmente, l’organizzazione lancia un appello alla calma e al dialogo, dal momento che è essenziale “garantire soluzioni dignitose e fondate sui diritti umani”. Per questo, si legge nella nota, conta sul “continuo sostegno del governo tunisino” per “migliorare le condizioni di vita dei migranti” e per rendere il fenomeno migratorio “sicuro, regolare e ordinato”. (Tut)