Migranti: Sisto, inasprimento norme su scafisti è segnale forte dell'Italia

- L'inasprimento delle norme contro gli scafisti è un segale forte che dato dall'Italia. Lo ha detto il viceministri alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, in un punto stampa al termine del Consiglio Giustizia di Bruxelles. "Non penso che il diritto penale possa risolvere tutti i problemi dell'umanità, ma ci sono casi in cui, come per gli scafisti, un intervento era assolutamente indispensabile. Non un segnale formale, ma un dissuasore importante perché tragedie come quelle che abbiamo vissuto a Cutro possano avere qualche possibilità in più di non verificarsi", ha detto Sisto. "Un reato punito fino a trent'anni di reclusione, mi sembra che sia un segnale chiaro e forte di come l'Italia intenda intervenire pesantemente su queste tematiche", ha aggiunto il viceministro. (Beb)