- La questura di Milano comunica che domani sabato 11 marzo, alle ore 16, in largo 11 settembre 2001, è prevista una manifestazione organizzata dai giovani democratici, Sinistra Italiana, Radicali e collettivi studenteschi, per esprimere dissenso in merito alle scelte politiche del governo Meloni e del ministro Valditara in tema di istruzione. (Rem)