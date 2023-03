Veneto: assessore Lavoro, due fondazioni Its per sostenere settore logistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo due fondazioni Its, la Marco Polo con sede a Venezia, che forma le figure portuali, aeroportuali, i macchinisti dei treni e un'altra la fondazione Its Last che ha sede a Verona, una città che è un crocevia”. Lo ha detto Elena Donazzan, assessore regionale veneto al Lavoro, istruzione e formazione, intervenendo sul tema degli Its regionali durante la fiera Logistics Eco Transport dedicata alla logistica sostenibile, trasporti e servizi alle imprese organizzata da Alis con Veronafiere. “I corsi Last a Verona formano anche gli analisti di big data, figure di livello strategico unico”, ha proseguito. “Tutto questo – ha sottolineato – lo abbiamo costruito con imprese, università e giovani, offrendo percorsi formativi di alto livello che affascinano i ragazzi anche grazie al rapporto che si costruisce con le imprese”. “Per questo – ha concluso – l'occupazione dei nostri Its nella logistica è al cento per cento" ha poi concluso. Recentemente la Regione, d'intesa con l'Azienda Trasporti Verona, ha istituito un nuovo corso pilota per quelli che saranno i prossimi corsi per autisti del trasporto pubblico locale.(Rev)