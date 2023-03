Ucraina: Kuleba, G7 pronto ad assistere su necessità immediate a livello energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 è pronto ad affrontare le necessità immediate dell'Ucraina sul piano energetico, prepararsi per la prossima stagione invernale e investire nella modernizzazione energetica a lungo termine dell'Ucraina. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba al termine della riunione con gli omologhi del G7 che si è tenuta in videoconferenza. La riunione è stata convocata dal ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, in qualità di Paese che detiene la presidenza di turno. (Kiu)