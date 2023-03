Milano: Sisto, Italia insisterà per Tribunale europei dei brevetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia insisterà per assegnare a Milano la sede del Tribunale europeo dei Brevetti. Lo ha detto lo stesso Paolo Sisto in un punto stampa al termine del Consiglio Giustizia di Bruxelles. "Parliamo, per esempio, con la Francia e con la Germania del Tribunale dei Brevetti e sulla necessità di dare a Milano la dimensione che merita, dopo che Londra ha pensato bene di salutarci", ha dichiarato. "Questo è un tema che per noi è molto rilevante, ma credo che sia rilevante per l'Europa", ha aggiunto. "La condivisione è una parola che interessa a tutti quanti per la crescita. Insisteremo per questo, sono convinto che alla fine, poi, come sempre accade nel lieto fine, ognuno mette da parte i propri interessi e poi si riesce, tutti quanti insieme, a raggiungere i risultati", ha concluso Sisto. (Beb)