Roma: incendio cassonetto al Portonaccio, danneggiate 5 auto

- L’incendio di un cassonetto in via Bertarelli, nei pressi dell’incrocio con via San Romano a Roma, all’alba di questa mattina, si è propagato danneggiando 5 auto. Le vetture erano parcheggiate in prossimità del cassonetto andato a fuoco per cause ancora da accertare. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Roma e gli agenti del commissariato Sant’Ippolito che hanno iniziato le indagini per individuare eventuali responsabili.(Rer)