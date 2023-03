Filippine: le autorità chiedono aiuto a Giappone e Usa per contenere fuoriuscita di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità delle Filippine si sono rivolte al Giappone e agli Stati Uniti per contenere i danni provocati dall’affondamento di una petroliera, la Princess Empress, al largo della provincia di Mindoro Orientale, avvenuto dieci giorni fa. Lo riferisce il quotidiano “The Straits Times”. Secondo la Guardia costiera di Manila, il relitto si trova a circa 400 metri di profondità ma le autorità locali non hanno la capacità per raggiungerlo e per rimuovere gli 800 mila litri di carburante industriale che l’imbarcazione aveva a bordo al momento dell’incidente. Il Giappone ha già inviato nelle Filippine personale della propria Guardia costiera per assistere le operazioni, ma una richiesta di aiuto è stata inviata da Manila anche agli Stati Uniti. La fuoriuscita di carburante potrebbe aver inquinato oltre 2.500 ettari di barriera corallina e ambiente marino, con chiazze di carburante individuate fino all’isola Casian, a circa 350 chilometri dal luogo del relitto. (Fim)