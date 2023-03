Veneto: inaugurata a Padova la nuova centrale operativa del Suem 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, alla presenza di Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, e del direttore direttore generale Giuseppe Dal Ben, presso l'Azienda Ospedale Università di Padova è stata inaugurata la nuova Centrale operativa del Suem 118. Per i lavori sono stati stanziati 1 milione 600 mila euro che la Regione ha preso dal portafoglio di fondi che a livello nazionale era stati stanziati per potenziare le strutture sanitaria in relazione al Covid. "L'Emergenza-Urgenza - ha commentato l'assessore Lanzarin - è un tassello fondamentale di ogni organizzazione sanitaria che si rispetti, e oggi sta vivendo momenti di difficoltà in tutta Italia legati alla carenza di personale. Per risolverla - ha concluso - ci stiamo muovendo in molte direzioni, con azioni in sede regionale e con un intenso lavoro a livello nazionale per garantire la sicurezza dei pazienti e dei lavoratori e per favorire un clima di lavoro sereno". (Rev)