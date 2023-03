Regno Unito-Francia: concordate misure per contrastare l'immigrazione clandestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e la Francia hanno concordato un pacchetto di misure senza precedenti per contrastare l'immigrazione clandestina. Centinaia di agenti delle forze dell'ordine francesi utilizzeranno tecnologie avanzate e informazioni di intelligence per impedire l'attraversamento illegale di migranti del Canale della Manica in base a un nuovo accordo raggiunto oggi a Parigi dal premier britannico Rishi Sunak e dal presidente francese Emmanuel Macron. Per la prima volta, il Regno Unito contribuirà a finanziare un nuovo centro di detenzione in Francia per migliorare la capacità del Paese di far fronte al numero di persone che attraversano la Manica, allontanando dalla costa francese un maggior numero di migranti che potrebbero altrimenti viaggiare su rotte pericolose e illegali verso il Regno Unito. La Francia ha dichiarato che dedicherà un'unità di polizia mobile francese permanente alla gestione di piccole imbarcazioni, e droni e aerei saranno utilizzati per "bloccare le rotte del traffico di persone".(Rel)