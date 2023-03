Genova: Gruppo Fs con palazzo Ducale per mostra Man ray (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i più importanti fotografi del secolo scorso, Man Ray è stato anche uno straordinario pittore, scultore e regista la cui poetica si è contraddistinta per ironia, sensualità e volontà di sperimentare, rompere gli schemi e creare nuove estetiche. Con il sostegno alla mostra di Palazzo Ducale il Gruppo sF conferma il suo impegno a fianco di importanti appuntamenti della cultura italiana e internazionale, favorendo nel contempo la mobilità di visitatori e appassionati con collegamenti nazionali e regionali frequenti, sostenibili e capillari. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto artistico, turistico, civile ed economico del Paese. (Com)