Belgio: TikTok vietato ai funzionari federali

- Il Consiglio di sicurezza nazionale del Belgio, riunitosi venerdì, ha seguito altri Paesi europei e gli Stati Uniti nel vietare l'uso di TikTok dai computer e dai telefoni di lavoro dei dipendenti pubblici. Lo si apprende dal quotidiano belga "Le Soir". La decisione del Belgio segue quella già presa da Stati Uniti, Canada, Francia, Commissione e Parlamento europeo, e bandisce l'applicazione cinese dai telefoni e dai computer dei suoi dipendenti pubblici. La questione è stata discussa questa mattina dal Consiglio di sicurezza nazionale (Cns), su richiesta del primo ministro Alexander De Croo, da parte dei servizi di intelligence. Sia la Sicurezza di Stato che il Centro per la sicurezza informatica del Belgio (Ccb), si legge su Le Soir, "avvertono che TikTok raccoglie una grande quantità di dati dagli utenti, spesso a loro insaputa, il che comporta il rischio di violare la loro privacy. Inoltre, TikTok può manipolare il flusso di informazioni e contenuti attraverso algoritmi. Infine, la legge cinese impone a TikTok di collaborare con i servizi segreti cinesi". Il governo fiammingo aveva preso la stessa decisione giovedì sera, e anche il governo della Vallonia, guidato da Elio Di Rupo, dovrebbe prendere lo stesso provvedimento. Il divieto si applica a tutti i dispositivi il cui acquisto, abbonamento o utilizzo, è parzialmente o totalmente a carico delle autorità federali. Durerà sei mesi e sarà poi rivisto. I dispositivi personali utilizzati dai dipendenti pubblici per scopi professionali non sono interessati dal divieto, ma si consiglia loro di non installare l'applicazione. (Beb)