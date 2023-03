Spagna: Sanchez, renderemo il Paese un leader europeo nel supercalcolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha visitato oggi le strutture del supercomputer MareNostrum 5 presso il Centro di supercalcolo di Barcellona, dove ha sottolineato l'impegno dell'esecutivo nel rendere la Spagna un leader europeo nel settore. "Questo progetto esemplifica l'impegno del nostro Paese nei confronti del sistema di ricerca e sviluppo come vettore di crescita per la Spagna. Dopo un decennio perso per mancanza di risorse economiche, ora abbiamo il quadro normativo ideale e una legge sulla scienza e la tecnologia che dà stabilità e certezza ai ricercatori", ha evidenziato il premier. In questo senso, la collaborazione tra il governo e l'azienda tecnologica Intel darà vita a un laboratorio per la generazione di nuovi supercomputer, che avrà un investimento di 400 milioni di euro e comporterà la creazione di circa 300 posti di lavoro altamente qualificati. "Condividiamo la vocazione di trasformare Barcellona nella vera capitale scientifica europea", ha dichiarato Sanchez, accompagnato dalla ministra della Scienza e dell'Innovazione, Diana Morant. Il capo dell'esecutivo ha approfittato della sua visita a Barcellona per annunciare l'assunzione di oltre 1.500 lavoratori nei prossimi anni da parte dell'azienda pubblica Navantia che opera nella cantieristica navale. (Spm)