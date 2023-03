Speciale difesa: Cybersicurezza, Cyber Security Italy Foundation si congratula con Frattasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Cyber Security Italy Foundation è lieta di congratularsi con il neo direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn), al prefetto Bruno Frattasi, per il nuovo prestigioso incarico e gli augura un buon lavoro per un proficuo mandato al servizio del Paese e a tutela della sicurezza informatica nazionale, anche in vista delle grandi sfide che ci aspettano nel prossimo futuro”. E’ quanto si legge in una nota della Cyber Security Italy Foundation, la prima fondazione no profit in Italia del terzo settore sul mondo cibernetico, presieduta da Marco Gabriele Proietti. “Allo stesso tempo - si legge ancora nella nota del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione, diretto da Angelo Tofalo, già sottosegretario alla Difesa - desideriamo ringraziare il professore Roberto Baldoni per il prezioso lavoro svolto in questi anni alla guida dell'Acn, che ha permesso di consolidare la posizione dell'Italia nel panorama internazionale della sicurezza cibernetica, permettendo di diffondere la cultura della cyber security e di sensibilizzare la comunità su questi temi”. (Rin)