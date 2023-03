Speciale difesa: Israele-Usa, aeronautiche conducono esercitazione simulando tragitto Tel Aviv-Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Squadriglie di caccia da combattimento israeliani accompagnati da aerocisterne statunitensi KC-46 e C-130 del 103esimo squadrone dell'aeronautica militare israeliana hanno tenuto una esercitazione volando da Tel Aviv, in Israele, verso una base aerea nei pressi di Madrid in Spagna, coprendo una distanza simile a quella che divide la città dello Stato ebraico con la capitale iraniana Teheran. A riportarlo è l’analista ed esperto militare israeliano, Lion Udler, in un post sul suo profilo Telegram. Secondo l’analista, durante i voli sono state effettuate operazioni di rifornimento per i caccia israeliani sotto la supervisione del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), coprendo il percorso di 3.500 chilometri che simula la distanza che uno squadrone dovrebbe affrontare per sferrare un attacco contro i siti militari situati nei pressi della capitale iraniana e ritornare alla base. Le manovre giungono mentre crescono le probabilità di un attacco contro i siti nucleari dell’Iran da parte dell’Aviazione dello Stato di Israele con l’appoggio degli Stati Uniti, man mano che la Repubblica islamica si avvicina alla soglia fatidica di arricchimento dell’uranio al 90 per cento, necessaria per la produzione di ordigni atomici. A far lievitare sensibilmente la comune preoccupazione è stato il ritrovamento di particelle di uranio arricchito all’83,7 per cento all’interno dell’impianto di Fordow, a sud di Teheran, da parte degli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Il sottosegretario alla Difesa Usa, Colin Kahl, ha affermato che nelle condizioni attuali l’Iran potrebbe aver bisogno di soli 12 giorni per dotarsi di uranio arricchito a un livello tale da produrre un ordigno nucleare. (Res)