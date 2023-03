Speciale difesa: Taiwan, ministero Difesa indaga su militare scomparso, potrebbe aver raggiunto la Cina a nuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Taiwan sta indagando “attivamente” sulla scomparsa di un militare di stanza sull’isola di Erdan che potrebbe avere raggiunto la Cina a nuoto. Lo ha fatto sapere il ministro della Difesa, Chiu Kuo-cheng, a margine di una sessione del Consiglio legislativo. Le cause della scomparsa o dell’allontanamento volontario di Chen restano ancora da chiarire, ha spiegato il ministro, affermando di non avere riscontrato anomalie nei doveri quotidiani del militare o dei suoi rapporti con i commilitoni. La scomparsa potrebbe essere correlata “ai debiti accumulati, ma non si tratta di somme particolarmente significative. Ciononostante, la pista non può essere completamente esclusa e quando Chen verrà trovato la risposta arriverà naturalmente”, ha detto Chiu. Benché il capo della Difesa si sia detto privo di informazioni che possano suggerire una fuga in Cina, non esclude che il militare possa avere raggiunto a nuoto l’altra sponda dello Stretto di Taiwan. La circostanza è “veramente deplorevole” ha aggiunto ancora il ministro, chiarendo che il suo dicastero prevede di istituire una task force per assistere le unità della Guardia costiera nelle operazioni di ricerca. (Cip)